اية الله السيستاني يعزي برحيل آية الله علوي كركاني (رض)

وبعث سماحته التعازي بالمناسبة إلى نجل المرجع الديني الراحل، "حجة اﻹسلام السيد محمد علي علوي كركاني" وسائر ذويه ومحبيه؛ سائلا العلي القدير علو الدرجات للفقيد، ولذويه الصبر الجميل واﻷجر الجزيل.
انتهى ** ح ع
طهران / 17 اذار / مارس / ارنا – عزى المرجع الديني الاعلى في العراق سماحة "آية الله السيد علي السيستاني" برحيل المرجع الديني "آية الله السيد محمد علي علوي كركاني" (رض).
وبعث سماحته التعازي بالمناسبة إلى نجل المرجع الديني الراحل، "حجة اﻹسلام السيد محمد علي علوي كركاني" وسائر ذويه ومحبيه؛ سائلا العلي القدير علو الدرجات للفقيد، ولذويه الصبر الجميل واﻷجر الجزيل.
انتهى ** ح ع
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