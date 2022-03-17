اية الله السيستاني يعزي برحيل آية الله علوي كركاني (رض)

طهران / 16 اذار/مارس/ارنا- اعتبر قائد قوة "القدس" التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني ان الصمود بوجه القوى الاجرامية يبعث على الفخر، مؤكدا بان فصلا جديدا من اقتدار قوى المقاومة قد بدأ وهي تمضي الان الى الامام قدما.