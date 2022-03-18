اصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية

وبحسب مصادر محلية امس الخميس، فإن قوات الاحتلال أطلقت وابلًا من قنابل الغاز تجاه الشبان والمواطنين في محيط منطقة جبل الطويل، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات بالاختناق.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي تجاه الشبان دون أن يبلغ عن إصابات.

فيما استخدمت قوات الاحتلال الرصاص الحي خلال مواجهات مع الشبان في قرية بدرس غرب رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، مساء امس الخميس، فتيين خلال اقتحامها قرية دير الحطب شرق نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان لدى محاولتهم اجتياز السياج الفاصل مع فلسيطين المحتلة شرق خانيونس جنوب القطاع.

وفي السياق ذاته، ذكر نادي الأسير الفلسطيني وهو منظمة غير حكومية، أن جيش الإحتلال شن حملة اعتقالات في الضفة الغربية تخللها دهم منازل تركزت في مدن الخليل وطولكرم ونابلس وجنين طالت 12 شخصا بينهم فتية.

ويشن جيش الإحتلال حملات اعتقالات ودهم شبه يومية في الضفة الغربية وشرق القدس في إطار ملاحقة فلسطينيين يصفهم بـ"المطلوبين"، لكنها غالبا ما تطال مدنيين.

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