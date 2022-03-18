خزعلي: الحظر الأمريكي يعرقل تنفيذ المشاريع الصحية في ايران

والتقت مساعدة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية لشؤون المراة والاسرة انسية خزعلي برئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي لمنظمة الامم المتحدة (إكوسوك ecosoc ) "كولين فيكسين كيلابيل" على هامش الاجتماع الـ 66 للجنة وضع المراة في مقر المنظمة بنيويورك.

واكدت خزعلي في هذا اللقاء ان الحظر الأمريكي أحادي الجانب ضد إيران عرقل تنفيذ العديد من المشاريع الصحية والدوائية في البلاد.

واضافت مساعدة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية لشؤون المراة والاسرة في موضوع الاتفاق النووي ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية التزمت بتعهداتها حتى الرمق الاخير؛ لكن الطرف المقابل هو من نكث العهد بانسحابه من هذا الاتفاق.

من جانبه قال رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي لمنظمة الامم المتحدة "كولين فيكسين كيلابيل" : انه يتذكر فيما يتعلق بالاتفاق النووي الطرف الذي لم يف بالتزاماته، مضيفا: اعتقد أنه يجب فصل قضية الحظر عن القضايا الأخرى التي يجري التفاوض بشأنها.

ويوم امس الخميس، التقت مساعدة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية لشؤون المراة والاسرة انسية خزعلي رئيس الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة عبدالله شهيد على هامش الاجتماع الـ 66 للجنة وضع المراة في مقر المنظمة بنيويورك.

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