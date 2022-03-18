مساعد الداخلية یطالب العراق بالاسراع في إلغاء تأشيرات الدخول في المنافذ البرية

وقال السيد مجيد مير احمدي في تصريح صحفي: إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وعد خلال لقائين له مع السفير الايراني في بغداد بالغاء تاشیرات الدخول للزائرين الايرانيين المتوجهين الى العراق عبر المنافذ البرية اعتبارا من اليوم الخامس عشر من شهر شعبان الجاري.

وأشار مير أحمدي إلى ان العديد من مواطنينا كانوا قد خططوا لزيارة العتبات المقدسة في العراق في الخامس عشر من شعبان (ذكرى ولادة الامام المهدي عج) ،بناءً على وعود رئيس الوزراء العراقي بإلغاء تأشيرات الدخول في المنافذ البرية.

واضاف مير احمدي: كما صرح رئيس الجمهورية امس الخميس اثناء تواجده في حدود شلمجة، لا يوجد مشكلة من جانبنا في الغاء تأشيرات الدخول ونتوقع من السلطات العراقية ان يحققوا وعودهم بالغاء التاشيرات في المنافذ البرية.

وكان البلدان قد اتفقا على الغاء تاشیرات الدخول بينهما منذ اكتوبر/ تشرين الاول الماضي في الرحلات الجوية فقط.

انتهى** 1453