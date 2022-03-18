قائد القوة البحرية للجيش: لا نسمح للعدو بتمرير اي من مخططاته الشريرة

وأضاف الأدميرال شهرام إيراني اليوم الجمعة في مراسم انطلاق مجموعة من السفن القتالية التابعة للقوة البحرية للجيش إلى المياه الدولية الحرة، : يجب أن نكون يقظين لأن العدو يحاول ان يتسلل من خلال بعض الثغرات وهو يتربص بنا ويستخدم كل ما في وسعه لاستهداف ابناء الشعب الايراني والعائلات للتاثیر على افکارهم عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

واكد قائد البحرية: ان العدو لا يريد لايران ان يترسخ في هندسة القوة العالمية ويبذل قصارى جهده لمنع ذلك من خلال التسلل عبر بعض الثغرات.

واكد الادميرال إيراني ان الإيرانيين لا يسمحون للعدو بتمرير اي من مخططاته الشريرة وسوف يسحقونه مثل ذبابة صغيرة.

وانطلقت اليوم الجمعة المجموعة الـ 81 للاسطول الايراني نحو المياه الدولية البعيدة في مراسم اقيمت في بندر عباس،بحضور قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الأدميرال شهرام إيراني.

وودع الادميرال ايراني، المجموعة الـ 81 للاسطول الايراني المتكونة من المدمرة "البرز" وسفينة للاسناد اللوجسيتكي.

وارسل جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية حتى الآن 81 دورية بحرية إلى المياه الدولية بهدف حماية المصالح الوطنية والخطوط التجارية والملاحية للجمهورية الإسلامية الايرانية في المياه البعيدة والدولية.

انتهى** 1453