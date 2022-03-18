خطيب جمعة طهران ينتقد المعايير المزدوجة لحقوق الإنسان لدى الغرب

وفي اشارة الى الإجراء الأخير للسلطات السعودية في اعدام 81 شخصا قال خطيب جمعة طهران المؤقت: ان الإعدام الجماعي لعشرات الشباب من قبل النظام المدعوم من الغرب، حيث قام رئيس الوزراء البريطاني مؤخرًا بزيارة السعودية لدعم جريمته، ما الذي يمكن عمله حيال هذه المعايير المزدوجة.

وقال مخاطبًا المسؤولين الغربيين: إذا كنتم قلقون بشأن حقوق الإنسان، فلماذا تسافرون إلى هذا البلد فور وقوع هذه الجريمة المروعة لمعالجة مخاوفه بالإعلان عن دعمكم؟

واكد ان هذه المعايير المزدوجة لحقوق الإنسان هي بداية نهاية القوى الغربية وانهيار نظام الهيمنة، لافتا ان من تلطخت أيديهم بهذه الدماء الطاهرة عليهم أن يعلموا أن هذه الأعمال القمعية تثير غضب الأمة الاسلامية ضد النظام الحاكم في الحجاز.

واضاف : إن هذه التصرفات تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وهي تماثل أفعال عصر الجاهلية، وتتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الإنسانية والإجراءات القانونية المقبولة عالمياً.

من جانب اخر تطرق حجة الاسلام ابو ترابي الى الضربة الصاروخية التي وجهها الحرس الثوري الى مقر التجسس الصهيوني في اربيل بكردستان العراق، وقال: على حكام تل أبيب الانتباه إلى التحذير الجاد لبعض السياسيين من عدم تجاهل تحذير إيران لأنه نابع من العقلانية والاقتدار، وإذا تجاوزوا حدودهم قليلاً، فسيواجهون بالتأكيد غضب أبطال الأمة الإسلامية والقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية.

واشار خطيب جمعة طهران المؤقت الى العدوان السعودي على اليمن وقال ان 8 سنوات من الحصار والعدوان على الشعب اليمني تهدف الى منعه من اتخاذ القرار بحرية وتقرير المصير وان يبني نظامًا سياسيًا يقوم على الفكر والعقلانية والإيمان.

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