إيران وفنلندا ...لمواصلة التعاون في مجال حقوق الإنسان

وجاء ذلك خلال لقاء خزعلي بوزير التعاون والمساواة لدول الشمال الأوروبي توماس بلومكفيست، اليوم الجمعة على هامش الدورة السادسة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة CSW66.

وإشارت إلى تصويت الجمهورية الإسلامية الايرانية لصالح انتخاب فنلندا عضوا كامل العضوية في مجلس حقوق الإنسان، معربة عن أملها في أن تتبنى فنلندا نهج قول الحقيقة في مواجهة المزاعم الكاذبة التي يواجهها إيران في مجال حقوق الانسان.

وأضافت خزعلي ان حقوق الإنسان متجذرة في الثقافة الإيرانية، قائلة: نريد اليوم التضامن البناء بين شعوب العالم و ايصال صوت المرأة الى جميع أنحاء العالم خاصة النساء التي تتاثر بالحرب والعقوبات.

بدوره، أشار وزير التعاون والمساواة لدول الشمال الأوروبي توماس بلومكفيست إلى العلاقات السياسية بين إيران وفنلندا والمستمرة منذ 90 عامًا، داعيا إلى زيادة التعاون بين البلدين في مجال الثقافة والتعليم وحقوق الإنسان والبيئة.

وأعرب عن تقديره لدعم إيران لانضمام فنلندا في مجلس حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة استمرار التعاون الثنائي خاصة في قضايا حقوق الإنسان.

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