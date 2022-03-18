الاتحاد الأوروبي يعرب عن تفاؤله بشأن التوصل الى نتائج ايجابية في فیینا

وفي مؤتمر صحفي ببروكسل اليوم الجمعة قال ستانو "إننا متفائلون.. وإذا لم نكن كذلك فسنترك المفاوضات".

واشار الى ان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والامنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -بصفته منسق المحادثات في فيينا - يستثمر الكثير من الوقت والجهد لتحقيق نتائج ملموسة ما يعني اعادة الاتفاق النووي الى مسار التنفيذ الكامل.

واضاف" ان الجهود في سبيل ذلك لا تزال جارية وقد اعلنا یوم الجمعة الماضي توقفا كان ضروريا لتوضيح المسائل التي لا تتعلق بالاتفاق بسبب عوامل خارجية".

واكد ستانو ان العمل متواصل و"لا نزال متفائلين بامكانية استئناف تلك الجهود لتحقيق نتيجة ايجابية" .

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي بصفته منسق المفاوضات، يعمل مع جميع الأطراف لضمان اتفاق جيد.

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