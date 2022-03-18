السيد القبانجي: وجود مقرات اسرائيلية في اربيل تجاوز على السيادة العراقية

وقال السيد القبانجي خلال خطبة الجمعة حول مسألة قصف مواقع اسرائيلية في شمال العراق، ان اربيل والسليمانية لها السيادة الكاملة لكن المواقع الاسرائيلية ليست ذات سيادة"، مبينا ان "واقع القضية هو وجود مقرات اسرائيلية في الشمال وهذا تجاوز على السيادة العراقية ومخالفة للدستور العراقي، كما هي تسبب الاذى لجيران العراق".

واضاف انه "يطالب الحكومة المركزية متابعة مقرات اسرائيلية غير مسموح بها مؤكدا في الوقت ذاته ان حكومة الاقليم مسؤولة عن اتخاذ موقف في وجود مقرات صهيونية".

وفي سياق منفصل ادان امام جمعة النجف الاشرف المجزرة السعودية بحق مجموعة من الشيعة بتهمة" الانحراف والتمسك بمبادئ ضالة بحسب تصريحات سعودية رسمية"، مدينا في الوقت ذاته "الصمت العالمي فيما عبر عن تقدير صمود الشيعة الابطال، فيما "نقدم الشكر لاهالي القطيف وشيعة السعودية لصمودهم".

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