مساعدة الرئيس الايراني تلتقي وزيرة شؤون الرعاية الاجتماعية السيراليونية

وفي اللقاء شرحت خزعلي المنجزات التي حققتها الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال اجتثاث جذور الامية وبلوغ عدد الطالبات الجامعيات الى نحو 60 بالمائة من اجمالي الطلبة في جامعات البلاد وعمل 95 بالمائة من النساء الاخصائيات في مجال النساء والولادة وانخفاض نسبة الوفيات من الامهات والاطفال حديثي الولادة وزيادة معدل العمر الى نحو 80 عاما بين السيدات وانخفاض عدد الاطفال التاركين لمقاعد الدراسة واستعداد البلاد لاستقبال الطلبة الجامعيين من الدول الاخرى.

من جانبها اعربت الوزيرة السيراليونية عن سرورها لتقدم الجمهورية الاسلامية الايرانية وقالت ان بلادها تعتمد سياسة مبنية على زيادة المشاركة النسوية في مجالات القيادة الادارية وتقدمت بطلب عبر لائحة لتخصيص 30 بالمائة من مقاعد البرلمان للسيدات.

واكد الجانبان ضرورة ترسيخ اركان الاسرة والحفاظ على انموذج الاسرة التقليدية لصون سلامة المجتمع والاجيال القادمة.

انتهى ** 2342