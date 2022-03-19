قيادي في حركة الجهاد الاسلامي: محور المقاومة سيقف إلى جانب الأسرى

وأكد الأخرس للميادين أسرانا يتنفسون الحرية ويواجهون تنكيل قوات الاحتلال في السجون". الاحتلال يحاول إضعاف القضية من خلال كسر الأسرى قائلاً: "لم يكن الأسرى ليذهبوا إلى خيار الإضراب لولا الضغوط الكبيرة التي يتعرضون لها".

وشدد القيادي في حركة الجهاد على أهمية المرحلة الحالية، مضيفاً: "نحن في مرحلة كسر العظم بين الأسرى والاحتلال".

وأعلن عن قرار الإضراب توافقي بين الفصائل داخل السجون وخارجها، مؤكداً أن محور المقاومة سيقف إلى جانب الأسرى في هذه المحنة.

وحذّر الأخرس من التماهي مع الاحتلال والسكوت عن ملف القدس، موضحاً أن إدارة السجون لا تريد تقديم تنازلات، لذلك اختار الأسرى طريق الإضراب.

وكان نادي الأسير الفلسطيني قد اعلن أنّ سجن النقب شهد حالة من التوتر، بعد نقل خطباء صلاة الجمعة الموجودين بين الأسرى إلى الحبس الانفرادي.

ويواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ77 على التوالي، من أجل المطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".

انتهى** 1453