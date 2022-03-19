برلماني ايراني: الحكومة عاقدة العزم على اجتثاث جذور الفقر

واشار بابايي اليوم السبت في حوار مع مراسل ارنا الى تاكيد رئيس الجمهورية على ضرورة اجتثاث جذور الفقر في البلاد واضاف ان أية الله رئيسي واعضاء الحكومة اعلنوا عن عزمهم على مكافحة الفقر واجتثاث جذوره وان رئيس الجمهورية يزور مختلف المحافظات والمدن بهدف الاطلاع عن كثب على المشاكل التي يعاني منها اهالي مختلف المدن والقرى.

وتابع قائلا ان هذه الزيارات تسهم في اعادة الثقة بين الشعب والمسؤولين حيث ان الفرصة باتت مهيأة للناس لطرح مشاكلهم بشكل مباشر.

وشدد بابايي ان مجلس الشورى الاسلامي مستعد للتعاون مع الحكومة لمكافحة الفقر واجتثاث جذوره كون الحكومة عاقدة العزم على تحقيق هذا الهدف.

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