تصدير أكثر من 6 ملایین طن من الصلب خلال العام الحالی

وافادت وكالة ارنا الیوم السبت بان صادرات الصلب سجلت منذ بداية العام الحالي حتى نهاية فبراير نموًا بنسبة 9٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم.

واستحوذت شركة انتاج الفولاذ في خوزستان (جنوب) على اكبر حصة في صادرات الصلب خلال هذه الفترة حيث بلغت صادراتها مليون و596 الفا و985 طنا مسجلة بذلك نموًا بنسبة 17٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وکان مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة وجيه الله جعفري قد اعلن عن إحتلال ايران المرتبة العاشرة عالمياً في إنتاج الصلب، وأن 62 بالمائة من الصلب في الشرق الأوسط يتم تأمينه عبر ايران.

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