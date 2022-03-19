وزارة الصحة: تراجع الوفيات اليومية الناجمة عن كورونا في ايران الى 72 حالة

وفي اخر تحديث لحصيلة تفشي الفيروس الوبائي داخل البلاد، اشارت الصحة الايرانية الى تسجيل الف و323 اصابة جديدة وفقا للفحوصات التي اجريت منذ امس الجمعة لغاية اليوم السبت؛ وان اجمالي عدد الاصابات بهذا المرض في ايران بلغ 7 ملايين و139 الفا و217حالة.

كما نوهت الصحة الى تعافي 6 ملايين و817 الفا و172 شخصا من بين المصابين بكورونا في البلاد.

وعن التطعيم العام ضد الجائحة، اشار البيان الى توزيع 145 مليونا و935 الفا و239 جرعة من انواع اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والثالثة) على صعيد البلاد لحد الان.

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