وفد برلماني ايراني الى اندونيسيا للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي

وافادت "ارنا"، ان مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي لنسخته الجديدة سينعقد بمشاركة 115 من انحاء العالم، وذلك مع رعاية كافة التعليمات الصحية والوقائية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا الوبائي.

ومن اهم القضايا التي سيناقشها مؤتمر اندونيسيا البرلماني الدولي، يشار الى :

ظاهرة التغير المناخي، واعادة النظر في المواقف الدولية حيال السلام المستديم في العالم، وتسخير تكنولويجا المعلومات والاتصالات لخدمة التعليم وخاصة في ظروف تفشي كورونا، ومكافحة عمليات الاتجار بالبشر وانتهاك حقوق الانسان والهجرة غير الشرعية، ودور البرلمانات في النهوض بمستوى السلامة الصحية للامهات وحديثي الولادة والاطفال خلال الجائحة؛ مضافا الى اخر التطورات السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية.

وتجدر الاشارة بان الوفد البرلماني المشارك في هذا الاجتماع، يقوده رئيس مجموعة الاتحاد البرلماني في مجلس الشورى الاسلامي "مجتبى رضا خواه"، واربعة نواب اخرين من اعضاء هذه المجموعة النيابية.

انتهى ** ح ع

