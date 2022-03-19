١٩‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٥:٣٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84690834
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لا خسائر بالأرواح او الممتلكات جراء الزلزال في مدينة "داراب" جنوبي البلاد

لا خسائر بالأرواح او الممتلكات جراء الزلزال في مدينة "داراب" جنوبي البلاد

شيراز / 19 اذار / مارس / ارنا – قال مدير جمعية الهلال الاحمر بمحافظة فارس (جنوب البلاد)، ان الزلزال الذي ضرب بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر مدينة داراب، اليوم، لم يسجل حتى الان اي خسائر بالارواح او الممتلكات.

وفي تصريح له عقب وقوع الزلزال، اعلن "حسين درويشي"  عن ايفاد فريقين الى موقع الحدث من اجل تقييم اثار هذا الزلزال.

واعرب "درويشي" عن ارتياحه من ان تقارير فريقي التقييم لم تسجل حتى اللحظة، اي اضرار اثر الزلزال في مدينة داراب؛ مضيفا ان التقارير التفصيلية سيتم الاعلان عنها بعد استكمال علمية التقييم لموقع الزلزال.

يذكر ان زلزالا بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر وفي عمق 16 كم من سطح الارض، هزّ منطقة "دورجي" بمدينة داراب، عند الساعة الثالثة و55 دقيقة من عصر اليوم السبت.

وتقع مدينة داراب على بعد 253 كم من مدينة شيراز مركز محافظة فارس الجنوبية.

انتهى ** ح ع 
 

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