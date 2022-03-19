مساعدة الرئيس الايراني تلتقي وزيرة المراة النيبالية

ونوهت "السيدة خزعلي"، خلال اللقاء، بالانجازات التي تحققت في ايران بعد انتصار الثورة الاسلامية، لرعاية الفقراء والمناطق المحرومة وتوفير فرص تعليمية وتاهيلية للنساء بشتى المجالات الاقتصادية والعلمية، وايضا الانجازات المحققة في مجال توطين انتاج اللقاحات الطبية واستقطاب الطلاب الاجانب الى جامعات البلاد.

في المقابل اشارت الوزيرة النيبالية الى سياسات بلادها من اجل تعزيز دور المراة داخل المناصب القيادية؛ مبينة ان المراة النيبالية تشغل 41 بالمئة من مقاعد البرلمان في هذا البلد.

ودعا الجانبان خلال اللقاء بينهما اليوم، الى تعزيز الزيارات المتبادلة وتطوير التعاون في شؤون المراة بين ايران والنيبال.

انتهى ** ح ع

