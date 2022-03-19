١٩‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٩:١٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84690980
٠ Persons
T T

سمات

مساعدة الرئيس الايراني تلتقي وزيرة المراة النيبالية

مساعدة الرئيس الايراني تلتقي وزيرة المراة النيبالية

نيويورك / 19 اذار / مارس / ارنا – التقت مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المراة والاسرة السيدة "انسية خزعلي"، على هامش الاجتماع السادس والستين للجنة مكانة المراة الدولية، بوزيرة شؤون المراة والاطفال وكبار السن النيبالية "السيدة اوما رغمي".

ونوهت "السيدة خزعلي"، خلال اللقاء، بالانجازات التي تحققت في ايران بعد انتصار الثورة الاسلامية، لرعاية الفقراء والمناطق المحرومة وتوفير فرص تعليمية وتاهيلية للنساء بشتى المجالات الاقتصادية والعلمية، وايضا الانجازات المحققة في مجال توطين انتاج اللقاحات الطبية واستقطاب الطلاب الاجانب الى جامعات البلاد.

في المقابل اشارت الوزيرة النيبالية الى سياسات بلادها من اجل تعزيز دور المراة داخل المناصب القيادية؛ مبينة ان المراة النيبالية تشغل 41 بالمئة من مقاعد البرلمان في هذا البلد.

ودعا الجانبان خلال اللقاء بينهما اليوم، الى تعزيز الزيارات المتبادلة وتطوير التعاون في شؤون المراة بين ايران والنيبال.

انتهى ** ح ع 
 

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha