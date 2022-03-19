مساعدة رئيس الجمهورية: مستعدون لوضع خبراتنا في مجال العلوم والتكنولوجيا تحت تصرف مالي

جاء ذلك خلال لقاء مساعدة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية لشؤون المرأة والأسرة أنسية خزعلي بوزيرة شؤون المرأة والطفل والأسرة المالية وديدي فون كولي بالي السبت على هامش الاجتماع السادس والستين للجنة وضع المراة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

واشارت مساعدة الرئيس الايراني إلى التدابير المتخذة لتعزيز قدرات المرأة لا سيما النساء المعيلات لأسرهن ، وقالت : ان المرأة الايرانية حققت تقدمًا كبيرًا في مجالات الطب والصحة والدراسات العليا.

ونوهت خزعلي الى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية من بين الدول الرائدة في العالم في مجالات الابداع والعلوم والتكنولوجيا بما فيها تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية وان طهران مستعدة لوضع خبراتها تحت تصرف مالي.

من جانبها أشارت الوزيرة المالية إلى المستوى الرفيع للتعاون بين البلدين وتماثل الحظر المفروض على البلدين ، ودعت إلى تبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال.

كما أعربت عن رغبتها في زيارة إيران معربة عن أملها في أن تستفيد بلادها من تجارب إيران وخبراتها المكتسبة في مجالات التعليم والتدريب.

وتنعقد الجولة الـ 66 من الاجتماعات السنوية للجنة الاممية لشؤون المرأة ، بعد توقف دام عامين بسبب تفشي كورونا ، منذ يوم الاثنين 14 اذار/مارس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وعقد هذا الاجتماع ، الذي يستمر لغاية 25 مارس 2022 ، بحضور كبار المسؤولين في مجالات المرأة في بلدان العالم.

وينعقد اجتماع لجنة وضع المرأة خلال العام الجاري، تحت شعار "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في مجال تغييرات المناخ وسياسات وبرامج الحد من الكوارث والمخاطر البيئية".

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