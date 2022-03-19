وزير الخارجية الايراني يبحث مع نظيره العماني بشان العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى السبت ناقش أمير عبد اللهيان والبوسعيدي حول تنمية العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

وفي إشارة إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين ، أعرب وزير الخارجية الايراني عن أمله بالمزيد من تنمية العلاقات الثنائية ، وأشاد بالدور البناء والجدير بالاشادة لسلطنة عمان في حل وتسوية بعض القضايا ، بما في ذلك ملف السجناء الأمنيين (بين ايران وبريطانيا).

بدوره اعرب وزير خارجية سلطنة عمان خلال الاتصال الهاتفي، عن ارتياحه وتقديره لتصريحات وإجراءات وزير الخارجية الايراني بشأن القضايا المذكورة ، مؤكدا على مواصلة العلاقات والاتصالات الوثيقة بين الجانبين.

كما أعرب بدر بن حمد البوسعيدي عن أمله في اتخاذ الخطوات النهائية بشأن محادثات فيينا في أسرع وقت ممكن.

جدير بالذكر أن سعيد خطيب زاده كان قد ثمّن في تصريحات له دور سلطنة عمان القيم والبناء في ملف الديون البريطانية لايران وملف السجناء الامنيين.

يشار الى ان وزيري الخارجية الايراني والعماني اجريا محادثات هاتفية قبل فترة ايضا.

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