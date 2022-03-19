تنزانيا ترحّب بعرض ايران لتدريب نسائها في مجال تكنولوجيا المعلومات والصناعات الصغيرة

جاء ذلك خلال لقاء مساعدة الرئيس الايراني لشؤون المرأة والأسرة انسيه خزعلي ، مع وزيرة تنمية المجتمع وشؤون المرأة التنزانية دوروثي غواجيما، على هامش الاجتماع السادس والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة في نيويورك.

واشارت خزعلي إلى العلاقات الطيبة بين إيران وتنزانيا ، منوهة إلى أنشطة المرأة الإيرانية وبعض قدراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأعلنت مساعدة رئيس الجمهورية استعداد إيران لتعليم الفتيات والنساء التنزانيات في هذه المجالات ، وكذلك المهارات في الصناعات الصغيرة والتحويلية.

من جانبها استعرضت وزيرة تنمية المجتمع وشؤون المرأة التنزانية أنشطة الوزارة ، والتي تشمل مجموعة متنوعة من القضايا ، بما في ذلك المعاقون ، وربات الأسر ، والقضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي ؛ ورحبت باقتراح إيران وأعربت عن أملها في التعرف، خلال زيارتها لإيران، على قدرات المرأة الإيرانية.

وينعقد الاجتماع السنوي الـ66 للجنة وضع المرأة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك منذ يوم الاثنين 14 آذار / مارس ، بعد توقف دام عامين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتشارك الاجتماع ، الذي سيستمر حتى 25 مارس 2022 ، مسؤولات نسويات رفيعة المستوى.

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