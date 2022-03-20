اصابتان وتصدع جدران بعض المنازل جراء زلزال داراب جنوب ايران

وقال درويشي في تصريح له بهذا الصدد: ان الزلزال الذي وقع السبت في هذه المنطقة بقوة 4.8 ريختر ادى الى اصابة شخصين وحدوث تصدع في جدران بعض المنازل.

واضاف: انه اثر وقوع الزلزال تم ارسال فريقي تقييم من قاعدة الاغاثة والانقاذ في منطقة فورغ وشعبة داراب الى المنطقة حيث افادا في تقرير بحدوث تصدع في جدران بعض المنازل.

واوضح درويشي بان الشخصين المصابين نقلا الى مركز طبي للمعالجة.

يذكر ان زلزالا بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر وقع في الساعة 15:55 عصرا بالتوقيت المحلي (12:25 ظهرا بتوقيت غرينتش) في منطقة دوبرجي التابعة لمدينة دراراب بمحافظة فارس جنوب ايران، والتي تقع على بعد 253 كم من مدينة شيراز مركز المحافظة.

انتهى ** 2342