التحالف السعودي: هجوم استهدف منشأة لأرامكو ومحطة لتحلية المياه

وأفاد ‏التلفزيون السعودي الرسمي باعتراض القوات السعودية 4 طائرات مسيرة وتدميرها أطلقت باتجاه خميس مشيط، والمنطقة الجنوبية.

وقال ‏‎تحالف العدوان السعودي إنه "يتابع انطلاق هجمات عدائية عابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي"، وفق تعبيره.

وأضاف أن "هجوماً استهدف محطة تحلية المياه في الشقيق ومنشآة أرامكو في جيزان"، واعتبر أن هناك "تصعيداً بهجمات عدائية تستهدف منشآت اقتصادية وأعيان مدنية".

وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط قال امس السبت، إن "محادثات الرياض عنوانها سلام، وباطنها عدوان أكبر وحصار أشد"، مؤكداً أن "مقدمات السلام واضحة لمن يريد السلام.. وشعبنا لا يثق بالكذب والخداع".

‎واستهدفت طائرات التحالف السعودي، اليوم السبت، بـ4 غارات مديرية رحبة جنوبي محافظة مأرب شمال شرق اليمن، وبـ4 غارات مديريتي حرض وعبس في محافظة حجة شمال غرب البلاد.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن في 11 آذار/مارس، استهداف منشأة أرامكو في العمق السعودي، وذلك ضمن عملية "كسر الحصار الأولى".

وستستعرض القوات المسلحة اليمنية اليوم"حصاد سبع سنوات من الصمود في وجه التحالف السعودية لمختلف تشكيلات القوات المسلحة وفي مقدمتها القوة الصاروخية، وسلاح الجو المسير، والعمليات النوعية، وتفاصيل أخرى مهمة"، وفق إعلان العميد سريع.

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