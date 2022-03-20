٢٠‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١٠:٢٤ ص
رقم الصحفي: 2455
رمز الخبر: 84691233
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السفير حسيني يؤكد ضرورة استخدام قدرات الدول الإسلامية لمكافحة الإسلاموفوبيا

السفير حسيني يؤكد ضرورة استخدام قدرات الدول الإسلامية لمكافحة الإسلاموفوبيا

اسلام اباد/20مارس/اذار/ارنا- اعتبر سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى باكستان "محمد علي حسیني" أن وحدة الدول الاسلامية وسعيها لتحقيق العدالة يلعبان دورا رئيسيا في تحقيق الاهداف السامية للعالم الاسلامي، مؤكدا على ضرورة استخدام قدرات الدول الإسلامية لمكافحة الإسلاموفوبيا.

وقال حسيني" في رسالة عبر الفيديو قبل ايام من الاجتماع الـ 48 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، نشرتها وزارة الخارجية الباكستانية: ان الاستخدام الفعال لقدرات منظمة التعاون الإسلامي سيعزز القدرة المشتركة على مكافحة الإسلاموفوبيا.

واضاف ان منظمة التعاون الإسلامي، التي تأسست بدافع دعم القضية الفلسطينية وتحرير الأراضي المحتلة، أوجدت أملا كبيرا في قلوب المسلمين علينا ان لا نخيب هذا الأمل، مؤكدا على ان الوحدة بين الدول الإسلامية وسعيها لتحقيق العدالة يلعبان دورا اساسيا في تحقيق الاهداف السامية للعالم الاسلامي.

واشار حسيني الى إن عقد اجتماعات منتظمة لمنظمة التعاون الإسلامي، من بينها الاجتماع المرتقب في إسلام أباد، يمكن أن يكون فرصة مناسبة لمعالجة أهم القضايا في العالم الإسلامي.

جدير بالذكر أن الاجتماع الـ 48 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي سيعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبل( 22 الى 23 مارس 2022) بحضور وفود من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي ووزراء خارجية الدول الأعضاء في إسلام أباد .

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