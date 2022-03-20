القائد العام للجيش: حققنا نجاحات باهرة في جميع المجالات خلال العام الفائت

وبحسب وكالة أنباء ارنا نقلا عن العلاقات العامة للجيش، ارسل اللواء موسوي برسالة تهئنة، بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد، إلى الشعب الايراني العظيم وابناءه في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية والمدافعين عن الوطن والثورة الاسلامية والنظام الاسلامي واحيا ذكرى شهداء الوطن.

وجاء في الرسالة: في الظروف الراهنة التي يشهد فيها العالم الحرب والقتل والصراع وتفشي الأمراض واجراءات مشؤومة وغير إنسانية على ايدي قوى الغطرسة وما يسمى "المدافعون عن حقوق الإنسان" -وهم في الحقيقة ضد البشرية- تقف إيران شامخة وابية في مواجهة جميع المؤامرات والحظر الجائر والأفكار الشريرة لداعمي الإرهاب وتسلك بنجاح طريق الامن والسلام والاقتدار وذلك بفضل نظامها الديني وقيادتها الفطنة، وشعبها الحاضر في الساحة على الدوام وقواتها المخلصة والثورية والقوات المسلحة المضحية في سبيل الوطن.

واضاف اللواء موسوي: ان جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية، باعتباره ذراعا قويا لحماية النظام الإسلامي والدفاع عن استقلال ووحدة أراضي البلاد، وبجهود قواته وكوادره وبدعم من القوات المسلحة الأخرى، استطاع ان يحقق نجاحات باهرة في المجال الدفاعي والبحثي والتدريبي والعلمي والثقافي خلال العام الايراني الفائت، فبالإضافة إلى اجراء المناورات الناجحة، وإنتاج انواع الطائرات المسيرة والاستطلاعية والرادارات، والمشاريع البحثية الاستراتيجية والتدريبية والعديد من الإجراءات لاستتاب الأمن، كرس امكانياته لإغاثة المتضررين من الكوارث الطبيعية ومرضى كورونا وعشرات الإجراءات المؤثرة الاخرى وقدم شهداء فداء للوطن.

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