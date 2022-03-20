وزير النفط: نعتزم على زيادة تصدير النفط الايراني

وقال اوجی في مقابلة مع التلفزيون الايراني اليوم الاحد بمناسبة يوم ذكرى تأميم صناعة النفط الايرانية في 20 مارس 1951 م : ارتفع تصدير النفط الخام الإيراني بفضل جهود موظفي وزارة النفط وباقي المؤسسات المعنية وحتى القوات المسلحة، بعد التخطيط والدراسات المكثفة واستخدام جميع القدرات المتاحة، سواء أثناء الحرب المفروضة على ايران عندما فشلت ضغوط الاعداء لتصفير صادرات النفط الإيراني او من خلال الحظر على ايران الذي اعتبره الاعداء "عقوبات مشلة" حسب تعبيرهم.

واوضح وزير النفط أن طاقتنا الإنتاجية اليومية من النفط الخام ومكثفات الغاز في السنوات المقبلة لن تكون 4 ملايين برميل ، ووفقا للخطة الموضوعة سيصل هذا الرقم إلى 5 ملايين و 700 ألف برميل يوميا ، جزء من هذه الطاقة ستصرف في قطاع التكرير وجزء اخر يوجه للحفاظ على سوق الصادرات الإيرانية.

وأكد أوجي: تبلغ طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي حاليا نحو مليار متر مكعب، وطاقتنا الإنتاجية الحالية من النفط الخام نحو 3 ملايين و800 الف برميل إلى 3 ملايين و 900 ألف برميل يوميا، وكل ذلك يتم على أيدي المتخصصين الايرانيين الأكفاء والشركات المحلية.

يتبع