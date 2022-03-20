قائد الثورة يعزي برحيل حجة الاسلام سيد محسن شفيعي

وافاد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة، ان سماحة القائد بعث رسالة عزاء الى حجة الاسلام والمسلمین الحاج سید علي شفیعي والد المرحوم "حجة الاسلام سيد محسن شفيعي" اكد فيه ان الفقيد لعب دورًا مهمًا في جميع المجالات العلمية والاجتماعية والاكاديمية في محافظة خوزستان (جنوب غرب البلاد).

وقال سماحته" ان رحيل هذا العالم الجليل والدؤوب خسارة أسأل الله تعالى أن يعوضها علينا.

وقدّم الإمام الخامنئي التعازي لأسرة الفقيد لاسيما والدته وزوجته وابناءه، سائلا العلي القدير ان يتغمده في رحمته الواسعة.

وكان حجة الاسلام" سيد محسن شفيعي" ممثل ولي الفقيه في محافظة خوزستان.

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