رئيس مجلس الأمة الكويتي يطالب الاتحاد البرلماني الدولي بطرد "إسرائيل"

و قال الغانم خلال الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الذي عقد في إندونيسيا، على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ144، قال موجها حديثه إلى رئيسة الاتحاد دوارتي باشيكو: “سيادة الرئيس شكرا لكم على ما ذكرتموه ولكن أنتم تمثلون رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي وليس مجموعة +12 بالطبع”.

وأضاف: “ولذلك ومع كل احترامي لرأي ووجهة نظر مجموعة +12 فإننا من حيث المبدأ ندين أي احتلال. فأنا من دولة تم احتلالها قبل 30 عاما ولذلك فإننا ندين أي احتلال”.

وتابع مرزوق الغانم موضحا: “ولكن في نفس الوقت وأنا أتحدث إلى مجموعة +12 من خلالكم كيف يمكنهم أن يطلبوا طرد الوفد الروسي أو أي وفد آخر من الاتحاد البرلماني الدولي. بسبب غزو حدث قبل بضعة ايام أو أسابيع؟. ولا يتم طرد الوفد الإسرائيلي وهم من قاموا بغزو فلسطين قبل 60 سنة”.

واستغرب الغانم الدعوات إلى اتخاذ إجراءات بحق روسيا بسبب أوكرانيا، بما في ذلك طردها من الاتحاد، في حين يتم تجاهل احتلال "إسرائيل" لفلسطين منذ عشرات السنين.

واختتم: “ولذلك يجب أن يراعي بأن تكون المعايير موحدة ولا يتم استخدام معايير مزدوجة”.

انتهى