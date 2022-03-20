قائد الثورة يسمي العام الجاري بـ "عام الانتاج المعرفي المولد لفرص العمل"

وأدلى سماحة القائد بكلمة مباشرة بمناسبة حلول الربيع وعيد النوروز وبداية العام الإيراني الهجري الشمسي الجديد بثت عبر وسائل الإعلام الإيراني تطرق فيها إلى محاور مختلفة داخلية وإقيليمية ودولية.
يتبع
طهران / 20 اذار/مارس/ارنا- سمى قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد الخامنئي العام الايراني الجاري بــ "عام الانتاج المعرفي المولد لفرص العمل".
وأدلى سماحة القائد بكلمة مباشرة بمناسبة حلول الربيع وعيد النوروز وبداية العام الإيراني الهجري الشمسي الجديد بثت عبر وسائل الإعلام الإيراني تطرق فيها إلى محاور مختلفة داخلية وإقيليمية ودولية.
يتبع
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