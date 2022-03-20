الرئيس الايراني يهنئ رؤساء دول حضارة النوروز

وجاء في جانب من برقيات التهنئة التي بعثها آية الله رئيسي اليوم الاحد لنظرائه في دول حضارة النوروز: ان النوروز رمز وتبلور حضارة قيمية تمثل الذروة لثقافة العبودية للباري تعالى وحب الاسرة ونشر السلام.

واضاف : "إن التأمل في عظمة الخلق والاهتمام بتغير الطبيعة هو مصدر صحوة القلب ووسيلة لذكر الله تعالى ومسار لنمو البشرية وتساميها.

واعرب الرئيس الايراني في هذه البرقيات عن امله "أن يتسارع التحرك نحو القيم الإلهية والإنسانية المتسامية في القرن الجديد ، وأن يكون مثل نوروز يومًا أسعد لقلوب وأرواح جميع شعوب تلك الديار والمزيد من التعاطف والسلام لجميع الأمم ".

وختم رئيس الجمهورية برقياته بالقول: ان الجمهورية الإسلامية الايرانية تعتبر ترسيخ وتوسيع هذا التضامن الثقافي بشائر سلام وطمأنينة لجميع دول المنطقة والعالم ، وفي هذا الصدد ، تمد يد الصداقة بحرارة إلى جميع الدول.

انتهى ** 2342