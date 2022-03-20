الشيخ نعيم قاسم: الكيان الصهيوني ينازع اليوم للبقاء

وافادت الوكالة الوطنية للإعلام انه خلال احتفال اقيم الاحد في بلدة الخضر البقاعية لمناسبة الذكرى السنوية لرحيل لافي عودة، في حضور نواب تكتل بعلبك الهرمل النيابي والوزير السابق الدكتور حمد حسن، وفاعليات بلدية واختيارية واجتماعية، طالب الشيخ قاسم الحكومة اللبنانية بـ”البحث عن الحلول والابتعاد عن مناصرة أصحاب رؤوس الأموال”، مشددا على ضرورة “أن يأخذ القانون مجراه، وتسريع عمل الحكومة في تشكيل خطة التعافي الاقتصادي للبلد”.

واعتبر سماحته أن “الكيان الصهيوني ينازع اليوم للبقاء”، مشيرا إلى “المخاوف التي تكبر عند الصهاينة بسبب الاتفاق النووي الإيراني الذي سيزيد من قوة محور المقاومة، وبالتالي سيزيد من قوة المواجهة مع الكيان الصهيوني كونه يعاني من عدة مشاكل داخلية تساهم في إضعافه”.

وقال الشيخ قاسم: “الانتهاكات الاميركية في العالم لا تراعي حرمة أحد وتدمر البلاد الآمنة، وسوف تبتلى أميركا كما ابتلت أوروبا في هذه الايام”.

وتطرق إلى أزمة اللجوء التي تحصل في أوروبا من أوكرانيا “خصوصا مع موجة نزوح اكثر من 6 ملايين لاجئ، وبهذا ظهرت لا إنسانيتهم في التعامل مع البشر، حيث أنهم فتحوا أبوابهم للعرق الأبيض دون غيره”.

واستغرب الشيخ قاسم “عدم تعاطف العالم مع القتل السعودي الأوروبي والأمريكي لاطفال اليمن، بينما تعاطف مع الأوكرانيين متجاهلا اليمنيين”.

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