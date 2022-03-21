٢١‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٥:١٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84691966
٠ Persons
T T

سمات

وزير الدفاع الايراني: خطوات راسخة اتخذت لتعزيز قدرات البلاد العسكرية

وزير الدفاع الايراني: خطوات راسخة اتخذت لتعزيز قدرات البلاد العسكرية

طهران / 21 اذار/ مارس/ ارنا- اكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد "محمد رضا آشتياني"، بأن خطوات راسخة اتخذت لتعزيز قدرات البلاد العسكرية وبنيتها الدفاعية.

وفي بيان أصدره وزير الدفاع الايراني مساء الاحد هنأ فيه الشعب الايراني وابناء القوات المسلحة بعيد نوروز وبدء العام الايراني الجديد (بدا الاحد 21 اذار/ مارس).

وقال العميد آشتياني في بيانه، اننا نشعر بسرور بالغ لأننا تمكنا بعون الله تعالى في العام الماضي من خلال التعاون والجهاد الدؤوب لزملائي في وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة في المؤسسات العسكرية والجامعات والمراكز الصناعية والشركات المعرفية والخبراء والعلماء والنخب في الجمهورية الاسلامية الايرانية، من اتخاذ خطوات راسخة لتعزيز الاقتدار العسكري والبنية الدفاعية للقوات المسلحة الايرانية، تبعث على الفخر الوطني لهذا الشعب المجاهد.

وأضاف، إن المنجزات التي تحققت في مجال التقدم العسكري وامتلاك التقنيات الحديثة في القوات المسلحة يرجع إلى دعم الشعب الذي كان دائمًا حارسا للبلاد في جميع المنعطفات التي مرت بها ، إيمانًا منه بسياسة السلام ومقارعة العدو في مختلف التهديدات.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha