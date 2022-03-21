قاليباف: نبذل اقصى جهدنا لازالة الحرمان وتوفير فرص العمل

جاء ذلك في رسالة وجهها قاليباف الاحد لمناسبة حلول العام الايراني الجديد (بدا في 21 اذار/مارس) مهنئا الشعب الايراني خاصة اسر الشهداء، متمنيا عاما زاخرا بالمحبة والنجاح والصحة لجميع ابناء الشعب.

وقال: لقد بذلت انا وزملائي في مجلس الشورى الاسلامي اقصى جهودنا في العام الماضي من اجل ان نجعل ازالة الحرمان من المناطق الاقل نموا وتوفير فرص العمل في اولويتنا وبطبيعة الحال سنعتمد هذه السياسة ذاتها في جدول اعمالنا للعام الجديد الا ان اولويتنا هي العمل من اجل زيادة اعتمادات العام الجديد الى ما يعادل اكثر من 3 اضعاف الاعتمادات التي كانت مخصصة للمناطق الاقل نموا في العام الماضي.

واضاف: بالطبع فان لنا الخطة التنموية السابعة في العام الجديد وسنعمل كاولوية لنا لتخصيص عوائد النفط والمناجم للبنية التحتية وتركيز النفقات الجارية عبر عملية اصلاح هيكلية وهو ما قمنا به في العام الماضي ايضا عن طريق عوائد الضرائب والجمارك والاموال غير المنتجة.

انتهى ** 2342