وزارة الخارجية اليمنية : الحصار المستمر قد يقود الجميع إلى مرحلة أكثر تعقيدا

و وصف "العزي" في تغريدة له على موقع تويتر، الحصار الذي تفرضه قوات التحالف بقيادة السعودية على اليمن، بـ "التعسف غير المبرر وغير الضروري والفائض عن الحاجة" .

وأضاف نائب وزير الخارجية في صنعاء، انه "حتى تلك الأوهام والأحلام التي يزينها المنتفعون لم ولن تتحقق بل العكس تماما هو فقط جريمة لاتليق بأحد وإساءة مستمرة لشعب جار يتطلع للسلام وحسن الجوار والله المستعان".

تغريدة العزي جاءت بعد ساعات من انطلاق المرحلة الثالثة لعملية "كسر الحصار" التي نفذها الجيش واللجان الشعبية في العمق السعودي.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية "العميد يحيى سريع" اعلن في بيان (الاحد)، بدء المرحلة الثالثة من عملية كسر الحصار الثانية والتي استهدفت "شركة أرامكو" في جدة وأهدافا حيوية في جيزان.

واشار سريع في بيانه ان ‏"المرحلة الثالثة من عملية كسر الحصار الثانية، تمت بدفعة من الصواريخ البالستية والمجنحة - طراز قدس2، وقد حققت أهدافها بنجاح.

وحذر متحدث القوات المسلحة اليمنية، السعودية بالقول : لقد بدأنا بالفعل في توجيه ضربات مركزة وفق بنك الأهداف الخاص بعمليات كسر الحصار‏‎.. بالتوكل على الله لن نتردد في توسيع بنك الأهداف خلال المرحلة المقبلة.

انتهى ** ح ع

