مسؤول برلماني : دعم الشركات المعرفية سبيل الخروج من الركود الاقتصادي

وخلال تصريحه لمراسل "ارنا" اليوم الاثنين، اشار "بجمانفر" الى "محاولات الاعداء لمنع المنتجات الايرانية من خوض المنافسة داخل الاسواق العالمية"؛ مبينا ان "قائد الثورة الاسلامية ومن اجل تحويل هذا التهديد الى فرصة مواتية وجّه بتوفير فرص عمل مستديمة عبر دعم الشركات المعرفية الايرانية".

واوضح، انه يمكن من خلال دعم الشركات القائمة على المعرفة في ايران، تطوير جودة الانتاج المحلي وبالتالي توفير فرص المنافسة للبضائع الايرانية داخل الاسواق الدولية.

وتطلع هذا المسؤول البرلماني الى اتخاذ خطوات مناسبة من قبل الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي بهدف تسخير الطاقات الوطنية المتاحة لدعم الشركات المعرفية وتطوير جودة المنتجات المحلية وتقليص صادرات مواد الخام؛ بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز حضور السلع الايرانية داخل الاسواق العالمية.

انتهى ** ح ع

