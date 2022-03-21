رئيسي يهنئ باليوم الوطني في جمهورية ناميبيا

وكتب "اية الله رئيسي" في برقية التهنئة التي بعثها، بالمناسبة، الى رئيس جمهورية ناميبيا : نحن نتطع في ضوء جهود المسؤولين بجمهورية ايران الاسلامية وجمهورية ناميبيا، الى رفع مستوى العلاقات الثنائية بجميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.
انتهى ** ح ع
طهران / 21 اذار / مارس / ارنا – هنأ رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، نظيره الناميبي "هاغي جينغوب"، لمناسبة حلول اليوم الوطني في هذا البلد.
وكتب "اية الله رئيسي" في برقية التهنئة التي بعثها، بالمناسبة، الى رئيس جمهورية ناميبيا : نحن نتطع في ضوء جهود المسؤولين بجمهورية ايران الاسلامية وجمهورية ناميبيا، الى رفع مستوى العلاقات الثنائية بجميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.
انتهى ** ح ع
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