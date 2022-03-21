قائد الثورة : يجب المضي نحو الاقتصاد المعرفي لتحقيق النمو الاقتصادي في البلاد

جاء ذلك خلال الكلمة المباشرة لسماحة قائد الثورة الاسلامية، اليوم الاثنين، لمناسبة حلول العام الهجري الشمسي الجديد (1401)، والتي بثتها القنوات الرسمية داخل البلاد مباشرة.

واشار اية الله خامنئي الى، "عيد النوروز الذي امتزج بالدعاء والذكر وقد يكون من بين اولى ونوادر الأعياد التي ترمز الى راس السنة الجديدة لدى الشعوب وتجسد الصلة مع الدعاء والروحانية".

واضاف : إن ثقافة النوروز الفارسية تدفع الانسان للتفكير بعمق حول الربيع الذي يحمل الى الناس رسالة من الأمل بالحياة، خاصة وان عيد النوروز هذا العام تقارن مع منتصف شعبان، حيث ذكرى ميلاد امل الانسانية العظيم الامام المنتظر (عجل الله فرجه الشريف)".

وتطرق سماحته الى الوضع الاقتصادي في ايران، مؤكدا على امكانية النهوض بمستوى الانتاج وتعزيز التجارة الخارجية الايراية رغم الحظر الأميركي الراهن، ولافتا ان ذلك حدث بالفعل، كما وجه الحكومة بتوقيع اتفاقات مع بلدان المنطقة لهذا الغرض.

واستطرد قائد الثورة : لقد واجهنا خلال السنوات العشرة الماضية، حجما كبيرا من التحديات الاقتصادية التي يجب وضع خطط صحيحة لمعالجتها وتوفير الرخاء والراحة للمواطنين.

قائد الثورة صرح ايضا : لقد اشرت خلال العام الماضي الى ضرورة عدم ربط الاقتصاد بالحظر الأميركي، وها انا أؤكد من جديد على نفس الامر وضرورة بذل الجهود لرفع الحظر، لكن الجانب الاهم في ذلك هو ادارة شؤون البلاد بطريقة لا تسمح لهذا الحظر ان يترك اثارا كثيرة على وضع البلاد؛ الامر الذي يثقل عاتق المسؤولين.

كما وجّه سماحته بتطوير قطاع النفط في الجمهورية الاسلامية؛ مبينا ان ذلك حدث بالفعل أيضاً.

يتبع ...** ح ع