برلماني ايراني: الاقتصاد المعرفي من اقوى السبل في التطور الاقتصادي

وقال مطهري في تصريح صحفي الاثنين: ان الاقتصاد المعرفي وشركات هذا المجال كان من اهم الامور الواردة في خطابات قائد الثورة الاسلامية خلال العقدين الاخيرين بما يمكن اعتباره احد اقوى السبل في مجال التطور الاقتصادي.

واضاف النائب في مجلس الشورى الاسلامي في الاشارة الى شعار العام الايراني الجديد 1401 ه.ش (بدا في 21 اذار): ان تسمية العام 1401 ه.ش بـ "عام الانتاج المعرفي والمولد لفرص العمل" من قبل قائد الثورة الاسلامية تاتي في سياق تاكيدات سماحته المكررة بشان الاهتمام بالانتاج ودعمه.

وقال: ان قائد الثورة الاسلامية يعتبر الجهد الحقيقي وليس الجهد الشعاري لتعزيز الانتاج الوطني افضل واكثر الاعمال نجاحا لاجهاض اجراءات الحظر والذي ينبغي بذل اهتمام خاص به.

وتابع النائب مطهري: انه وبغية توفير فرص العمل ينبغي ابتداء الكشف عن الجذور ومن ثم المبادرة لتعريف فرص عمل جديدة وعرضها على المجتمع.

واضاف: انه وفي ضوء المستوى العالي للاستثمارات في مجال الابتكارات والابداعات الجديدة في الشركات المعرفية، فان اهتمام قائد الثورة مركّز على توجيه الانتاج في مسار شعار الاعوام الماضية وتحقيق قفزة في الانتاج والابداع والازدهار وازالة قيود الانتاج نحو العلم المعرفي.

انتهى ** 2342