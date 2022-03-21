بدء التوقيت الصيفي في ايران

ووفقا للقانون الذي اقره مجلس الشوري الاسلامي الايراني في العام ۲۰۰۷ يبدا العمل بالتوقيت الصيفي فجر يوم 22 اذار/ مارس لينتهي العمل به والعودة الى التوقيت الشتوي في فجر يوم ۲۳ أيلول/ سبتمبر من نفس العام.
انتهى ** 2342
طهران /22 اذار/مارس/ارنا- بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في الجمهورية الاسلامية الايرانية اعتبارا من منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء (21 - 22 اذار/ مارس)، حيث تم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة، تزامنا مع بدء العام الايراني الجديد (العام الهجري الشمسي 1401) .
ووفقا للقانون الذي اقره مجلس الشوري الاسلامي الايراني في العام ۲۰۰۷ يبدا العمل بالتوقيت الصيفي فجر يوم 22 اذار/ مارس لينتهي العمل به والعودة الى التوقيت الشتوي في فجر يوم ۲۳ أيلول/ سبتمبر من نفس العام.
انتهى ** 2342
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