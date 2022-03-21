متحدث الخارجية الايرانية يصل الى اسلام آباد

وكان في استقبال خطيب زادة والوفد المرافق له حين وصوله الى اسلام آباد فجر اليوم الثلاثاء، السفير الايراني محمد علي حسيني وبعض المسؤولين الباكستانيين.

وسيشارك المتحدث باسم الخارجية الايرانية اليوم الثلاثاء في الاجتماع الـ 48 لوزراء الخارجية في الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي الذي يختتم اعماله غدا الاربعاء.

وسيكون شعار الاجتماع "المشاركة من اجل الوحدة والعدالة والتنمية" والذي سيتزامن مع احتفالات الذكرى الـ 75 لاستقلال باكستان.

ومن المقرر ان يحضر رؤساء الوفود ومندوبو الدول المشاركة في اجتماع اسلام آباد، كضيوف شرف لمشاهدة الاستعراض السنوي للقوات المسلحة الباكستانية الذي يقام يوم غد الاربعاء.

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