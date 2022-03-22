مسؤول: الحكومة الشعبية قامت بالكثير من الاجراءات المهمة جدا

واشار بهادري جهرمي في تغريدة كتبها على موقع تويتر الاثنين الى 40 حدثا جيدا خلال الايام الـ 200 للحكومة منذ توليها مهام الامور في البلاد من ضمنها؛ اجراء 18 زيارة من قبل رئيس الجمهورية للمحافظات، التطعيم العام والسيطرة على فيروس كورونا واستيراد نحو 160 مليون جرعة وانتاج اكثر من 60 مليون جرعة في الداخل والتطعيم بـ 146 مليون جرعة من مختلف انواع اللقاحات، القبول بعضوية الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون، الحضور الفاعل في منظمة ايكو للتعاون، المشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز، اتفاقية مقايضة الغاز (بين ايران وتركمنستان واذربيجان)، احياء الصناعة الفضائية ووضع اول قمر صناعي للاستشعار (نور2) في المدار 500 كم حول الارض، اجراء المفاوضات في فيينا من منطلق العزة لرفع الحظر الظالم المفروض على الشعب الايراني.

كما نوه الى اجراءات اخرى قامت بها الحكومة من ضمنها؛ ابرام عقود كبيرة من قبل وزارة النفط لتطوير حقول النفط والغاز بقيمة اكثر من 11 مليار دولار، بدء النهضة الوطنية للاسكان (تسجيل اسماء اكثر من 5 ملايين شخص وتوفير قطع الاراضي لبناء مليون وحدة سكنية)، ادارة استهلاك وتوزيع الوقود والحيلولة دون انقطاع الغاز المنزلي في الشتاء، تحقيق نمو بنسبة 40 بالمائة في مجال التجارة الخارجية للبلاد، تاسيس 6 مراكز تجارية ايرانية في مختلف الدول، الدبلوماسية الفاعلة والمتوازنة مع جميع الدول خاصة الدول الجارة والاقليمية حول محور الاقتصاد.

واشار الى بدء العمليات التنفيذية لـ 48 مشروعا صناعيا كبيرا ومتقدما بقيمة 17 مليار دولار، العمل بجدية لتطوير النظام البنكي، الحضور الفاعل في الساحة لمعالجة الازمات في مجالات السيول والزلازل والاختلال في مراكز توزيع الوقود، الاهتمام الخاص بالبيئة وتغطية النقص في السلع الاساسية ووقف الركود وتحقيق الازدهار النسبي في الانتاج والاعمال وخفض وتيرة زيادة التضخم ووقف الاستقراض من البنك المركزي.

ونوه بهادري جهرمي الى ازدهار قطاع السياحة بعد ركود دام عامين ومن ضمنه قدوم السياح الاجانب، تحقيق زيادة ملحوظة في بيع النفط، عودة 73 بالمائة من العملة الصعبة المستحصلة من بيع النفط والتجارة الخارجية الى البلاد، بدء المشروع الوطني لمد الالياف الضوئية للمنازل ومكاتب الاعمال.

كما شار الى ربط اكثر من 1250 قرية في البلاد بالشبكة المستديمة والسريعة للانترنت، تصليح الالياف الضوئية البحرية للمرة الاولى في البلاد، ابرام عقود مع الدول الجارة لتصليح اليافها الضوئية البحرية، بدء العمليات التنفيذية لمشروع ايصال المياه الى 10 الاف قرية، بدء المشروع التجريبي "البنزين للجميع" في جزيرة كيش جنوب البلاد، استسلام بريطانيا امام ارادة ايران بتسديدها الديون المترتبة عليها والبالغة 530 مليون دولار بعد مضي اكثر من 40 عاما على ذلك.

واعتبر هذه الاجراءات التي قامت بها الحكومة خلال 200 يوم بانها تبشر بمستقبل وضاء للشعب الايراني وقال: ان استمرار هذه الاجراءات بدعم من الشعب يمكنه بالتاكيد حل الكثير من العقد من امام الشعب والحكومة.

انتهى ** 2342