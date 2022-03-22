وفاة آية الله محمدي ري شهري

وتوفي آية الله محمدي ري شهري سادن روضة السيد عبدالعظيم الحسني عليه السلام مساء الاثنين في مستشفى "خاتم الانبياء (ص)" بطهران.

واكد مصطفى آجرلو مدير العلاقات العامة والاعلام لروضة السيد عبدالعظيم الحسني عليه السلام في مدينة ري جنوب العاصمة طهران، نبأ وفاة آية الله ري شهري.

وقال آجرلو في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" فجر الثلاثاء ان سادن روضة السيد عبدالعظيم الحسني عليه السلام توفي قبل منتصف ليلة الاثنين –الثلاثاء بقليل.

وولد هذا العالم الرباني في مدينة ري التابعة لطهران عام 1947 وذهب إلى قم للدراسة عام 1961 وتتلمذ عند علماء كبار مثل آيات الله كلبايكاني ووحيد خراساني وحائري وجواد تبريزي وعلي مشكيني ومحمد فاضل لنكراني وغيرهم.

وكان آية الله ري شهري في طليعة المجاهدين خلال سنوات الثورة ، وبعد الثورة شغل العديد من المناصب منها؛ عضو مجلس خبراء القيادة ، وزارة الامن ، النائب العام للبلاد، وبعض المسؤوليات الأخرى ، بما في ذلك إنشاء وإدارة جامعة القرآن والحديث.

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