كتائب حزب الله العراق: لدى المقاومة العراقية إمكانية ردع الاستباحة الأميركية للأجواء

وقال الحسيني في تصريح ادلى به للميادين مساء الاثنين: ما أنجزه الشهيدان سليماني والمهندس هو رسم مسارات يمكن العمل بها لسنوات.

واضاف: هناك استراتيجية وضعت بين بلدان محور المقاومة وجرى توزيع الأدوار في ما بينها.

واكد الحسيني قائلا: القدس محور قضيتنا كمقاومة عراقية والتنسيق ذهب إلى مكان أبعد مع المقاومة في لبنان وفلسطين.

وقال: هناك أدلة على أنّ إقليم كردستان يبيع النفط إلى الكيان الإسرائيلي.

وصرح بانه جرى سابقاً تقديم الدليل على الوجود الإسرائيلي في كردستان العراق واضاف: ان الوجود الإسرائيلي في كردستان العراق للاعتداء على دول الجوار سيدخل العراق في صراعات.

وقال الحسيني: أن يكون العراق منطلقاً للاعتداء على دول الجوار ينقل الصراع إلى مرحلة أخرى.

انتهى ** 2342