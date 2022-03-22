البخيتي: جادون في عملياتنا ضد منشآت التحالف السعودي النفطية

وقال البخيتي في تصريح للميادين الاثنين: نحن جادون في عملياتنا ضد منشآت التحالف السعودي النفطية ونمتلك مخزوناً كبيراً من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيّرة.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قد اعلن بان القوات المسلحة أعدت العدة لعمليات عسكرية نوعية ضمن ما يتعلق بمسار كسر الحصار.

وقال: انه على العدو أن يتوقع منا المزيد من العمليات النوعية التي قد تشمل أهدافاً جديدة يشمل عواصم العدوان وأبرز منشآته الحيوية.

واضاف: ان القوات المسلحة بصدد إجراء عمليات تجريبية لأسلحة نوعية جديدة ستدخل على خط المعركة خلال المرحلة المقبلة.

وقال: ان عملياتنا الاستطلاعية شملت البحرين العربي والأحمر وخليج عدن وباب المندب وستصل عما قريب إلى ما هو أبعد من ذلك

وتابع قائلا: ان سلاح الجو المسير قام في العام الأخير بتوسيع دائرة العمليات الاستطلاعية لتشمل كل الأراضي السعودية والإماراتية.

انتهى ** 2342