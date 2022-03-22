مشاهد رائعة من وادي النجوم في جزيرة قشم

قشم/ارنا- يعتبر وادي النجوم في جزيرة قشم (جنوب البلاد) من أجمل الظواهر الجيولوجية في الجزيرة ومن المعالم الطبيعية الرائعة وهو نتيجة طبيعية للتعرية بسبب الرياح والعواصف والانهار.ويقول السكان المحليون، إن الأشكال الحجرية غير العادية لهذا الوادي قد تم إنشاؤها في إحدى الليالي المضاءة بالنجوم عندما سقط أحد النجوم وانهار على الأرض. وادي النجوم هو المكان المثالي للتنزه في وضح النهار والتقاط صور جميلة. ويتم إغلاقها في الليل أمام الزوار لأن السكان المحليين يعتقدون أن الجن والأشباح يجوبون الوادي ليلًا.

تحميل 5 MB وجزيرة قشم هي واحدة من أكثر الوجهات السياحية تميزا في إيران. تقع في جنوب إيران في الخليج الفارسي، تجذب هذه الجزيرة الآلاف من السياح الدوليين والمحليين كل عام. هناك بعض الأسباب لهذه الشعبية منها ان قشم تعتبر الى جانب كيش، منطقة تجارة حرة.