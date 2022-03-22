شاهد/قلعة جالشتر التاريخية في شهركرد تستقبل السياح

تعد قلعة "جالشتر" التاريخية احدى الوجهات السياحية في مدينة شهر كرد التابعة لمحافظة "جهارمحال وبختياري" وتستقطب الكثير من السياح سيما في عطلة عيد النوروز.وهي تلفيق من العمارة القاجارية والعمارة الاوروبية. يتصل القسم الداخلي للقلعة عن طريق ممر ويوجد فيه 10 اعمدة حجرية منقوشة باشكال مختلفة تشبه الاشجار والورد والطيور، غرف القلعة منقوشة بنقوش غربية وتمثل مزج بين الفن الايراني والفن الاوروبي، ان هذا النوع من الفن كان في العهد القاجاري ومن النقوش المهمة نذكر الورد، الزهرية، رواية مجنون ليلى، النقوش الاسلامية منها يوسف وزليخا، بعض الايات القرانية.