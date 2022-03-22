العميد حيدري: القوات المسلحة الإيرانية حققت الاکتفاء الذاتي

وأضاف العميد حيدري خلال تفقده الحدود الشرقية للبلاد في محافظة خراسان رضوي: في الوقت الحاضر، حدود البلاد آمنة تمامًا بنسبة 100بالمائة، وهذا يدل على قوة واقتدار القوات المسلحة الإيرانية.

وتابع: في الظروف الراهنة، تستند مراقبة جميع حدود البلاد على العلم والتكنولوجيا الحديثة باستخدام المعدات الآلية ولا نعتمد فقط على الكوادر والقوى العاملة في هذه المهمة.

وأشار إلى دور مجموعات الهندسة القتالية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية في هذا الصدد، مضيفا: باستخدام العلوم الحديثة، تمكنت مجموعات الهندسة القتالية من الوقوف إلى جانب القوات المسلحة في مختلف المجالات، منها إنشاء الطرق في المناطق الجبلية وإنشاء حواجز دفاعية خاصة للجيش.

واكد ان الجيش الايراني لا يعتمد على الدول الأجنبية في المجال الدفاعي، لافتا الى ان وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة حققت الاكتفاء الذاتي في المجالين الدفاعي والعسكري.

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