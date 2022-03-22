وزارة الصحة : 73 حالة وفاة جديدة بكورونا في ايران

وعبر بيانها الصادر اليوم الثلاثاء حول اخر حصيلة تفشي وباء كورونا في ايران، سجّلت الوزارة الفا و120 اصابة جديدة بهذا المرض حسب نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس الاثنین لغاية اليوم، وارتفاع اجماعي الاصابات على صعيد البلاد الى 7 ملايين و143 الفا و409حالة.

كما نوّه البيان، بتعافي 6 ملايين و833 الفا و351 من بين المصابين بفيروس كورونا او مغادرتهم المستشفيات والمراكز العلاجية لحد الان.

وعن التطعيم العام ضد الجائحة، اشارت الصحة الايرانية الى توزيع ما يبلغ 146 مليونا و109 الفا و352 جرعة من انواع اللقاحات المضادة لكورونا (الاولى والثانية والثالثة).

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