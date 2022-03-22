٢٢‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٤:٠٠ م
رقم الصحفي: 2455
رمز الخبر: 84693143
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وزارة الصحة : 73 حالة وفاة جديدة بكورونا في ايران

وزارة الصحة : 73 حالة وفاة جديدة بكورونا في ايران

طهران / 22 اذار / مارس / ارنا – اعلنت وزارة والعلاج والتعليم الطبي، وفاة 73 شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا في ايران، ليبلغ مجموع الوفيات الناجمة عن هذا الوباء داخل البلاد 139 الفا و735 حالة.

وعبر بيانها الصادر اليوم الثلاثاء حول اخر حصيلة تفشي وباء كورونا في ايران، سجّلت الوزارة الفا و120 اصابة جديدة بهذا المرض حسب نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس الاثنین لغاية اليوم، وارتفاع اجماعي الاصابات على صعيد البلاد الى 7 ملايين و143 الفا و409حالة.

كما نوّه البيان، بتعافي 6 ملايين و833 الفا و351 من بين المصابين بفيروس كورونا او مغادرتهم المستشفيات والمراكز العلاجية لحد الان.

وعن التطعيم العام ضد الجائحة، اشارت الصحة الايرانية الى توزيع ما يبلغ 146 مليونا و109 الفا و352 جرعة من انواع اللقاحات المضادة لكورونا (الاولى والثانية والثالثة).

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