حماس: الشعب الفلسطيني قادر على الدفاع عن القدس

وشدد نصر الدين في تصريح صحفي نقلته وكالة "صفا" على أن العدو لن يستطيع تمرير مخططاته بحق القدس والمسجد الأقصى، ما دامت المقاومة تقف له بالمرصاد.

وأوضح أن شعبنا سيبقى يقاوم الاحتلال الذي يخشى من تصاعد وتيرة العمليات البطولية في مدينة القدس المحتلة.

ووجه نصر الدين التحية لأهل القدس الذين سطر صمودهم ومواجهتهم لمخططات الاحتلال، إلهاماً لكل الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن العدو متخوف من مواجهة مرتقبة بالقدس خلال شهر رمضان.

وأضاف القيادي نصر الدين أن سيف القدس أثبتت عجز الاحتلال عن تمرير مخططاته بحق المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

كما دعا الفلسطينيين لشد الرحال للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان الفضيل.

ويتخوف قادة الاحتلال من أن يكون شهر رمضان فرصة للمقاومة بأن تعود إلى الواجهة وأن تعيد الكرة مرة ثانية كما حصل في سيف القدس.

وتعمل الجمعيات الاستيطانية اليهودية على تعبئة عناصرها وحشدهم للهجمة الكبرى على المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المقبل، الذي يتزامن مع نيسان العبري ويتخلله خمس مناسبات وأعياد لليهود

وكان عشرات المستوطنين اقتحموا، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، فيما تولى عناصر من شرطة الاحتلال حمايتهم.

وأوضحت المصادر، أن شرطة الاحتلال منعت المصلين من الاقتراب من المنطقة الشرقية للأقصى، التي يؤدي فيها المستوطنون طقوسهم العنصرية.

ويتعرض الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا

قوات العدو تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

كما شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت عددًا من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى في فلسطين، أن قوات العدو اعتقلت من رام الله أسيرين محررين من بلدة أبو شخيدم شمال المدينة، وشاب من مخيم الجلزون المجاور.

ومن نابلس، اعتقلت قوات العدو أسيرا محررا بعد مداهمة منزله في المنطقة الغربية، وشاب من بلدة عورتا جنوب المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة تقوع جنوب مدينة بيت لحم.

وفي ذات السياق، داهمت قوات الاحتلال منزل القيادي في حركة "حماس" رأفت ناصيف في طولكرم وهددته بالاعتقال، كما جرى مداهمة منزل الأسير المحرر المبعد إلى تركيا عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" عبد الحكيم حنيني ببلدة بيت دجن شرق نابلس، وهو منزل غير مأهول، وأحدثت به تخريبا واسعا.

انتهى 1049