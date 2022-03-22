تفكيك عصابة لتهريب الاسلحة في خوزستان واعتقال مهربين

واوضحت شعبة المعلومات في جهاز الأمن الداخلي في بيان اليوم الثلاثاء ان قوى الامن الداخلي فككت عصابة لتهريب الأسلحة والاعتدة واعتقلت 5 من أعضائها من ضمنهم زعيم العصابة في محافظة خوزستان وذلك باشراف استخباراتي في اول ايام عطلة راس السنة الايرانية في اطار تعزيز الأمن العام.

واضاف البيان ان زعيم العصابة قام بالتعاون مع أعضائها بادخال شحنة من الاسلحة الى البلاد عبر الحدود الغربية والجنوبية لمحافظة خوزستان وقام بتخزينها في مستودع بهدف توزيعها في الوقت المناسب.

وتابع البيان ان قوات الامن ضبطت خلال العملية في مخابئ اعضاء العصابة 59 قطعة من الاسلحة وكميات كبيرة من الذخيرة. واعتقلت 5 مهربين.

وقال ان هذه العملية تؤكد جهود قوى الامن الداخلي على مدار الساعة وحتى خلال العطلات الرسمية من أجل استقرار الأمن في البلاد .

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