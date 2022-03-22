٢٣‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١:١٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84693496
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نائب رئيس الجمهورية: سر نجاح ايران في مواجهة العدو يكمن في الروح الجهادية وثقافة المقاومة

نائب رئيس الجمهورية: سر نجاح ايران في مواجهة العدو يكمن في الروح الجهادية وثقافة المقاومة

دزفول / 23 اذار/مارس/ارنا- اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد مخبر بان سر نجاح ايران في مواجهة العدو يكمن في الروح الجهادية وثقافة المقاومة.

وقال محمد مخبر، في تصريحه الثلاثاء، خلال زيارته للمركز الثقافي ومتحف الدفاع المقدس في دزفول بمحافظة خوزستان / جنوب غرب/: ان سر نجاحنا في مواجهة العدو الذي يمتلك اسلحة اكثر تطورا منا يكمن في الروح الجهادية وثقافة المقاومة لدى الشعب.

واضاف: إنّ الحكومة لا تألو جهدا وتساعد في الحفاظ على ثقافة المقاومة بشكل أكثر رسوخاً ولا يمكن بأي حال تجنب المواجهة مع الاعداء.

وأضاف: يعتقد البعض أن المفاوضات هي الطريق لحل المشاكل ، وهو بطبيعة الحال امر يجب أن يتم أيضًا كما يجب رفع الحظر.

وقال إن رفع الحظر والنجاح في المفاوضات يتطلب منا أن نكون في موقع اقتدار ، مضيفا: "على الاعداء أن يرضخوا لهذا الامر وهو انهم عاجزون عن الانتصار علينا ، وان ما يحقق أهدافنا هو دعم الشعب والمعنويات الرفيعة التي تكفل تحقيق الانتصار.

واكد النائب الأول للرئيس الايراني على أنه لولا روح المقاومة ما كان ليتحقق النجاح ، واضاف "بهذه الروح نستطيع الانتصار والقضاء على الاعداء".

انتهى ** 2342

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