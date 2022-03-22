نائب رئيس الجمهورية: سر نجاح ايران في مواجهة العدو يكمن في الروح الجهادية وثقافة المقاومة

وقال محمد مخبر، في تصريحه الثلاثاء، خلال زيارته للمركز الثقافي ومتحف الدفاع المقدس في دزفول بمحافظة خوزستان / جنوب غرب/: ان سر نجاحنا في مواجهة العدو الذي يمتلك اسلحة اكثر تطورا منا يكمن في الروح الجهادية وثقافة المقاومة لدى الشعب.

واضاف: إنّ الحكومة لا تألو جهدا وتساعد في الحفاظ على ثقافة المقاومة بشكل أكثر رسوخاً ولا يمكن بأي حال تجنب المواجهة مع الاعداء.

وأضاف: يعتقد البعض أن المفاوضات هي الطريق لحل المشاكل ، وهو بطبيعة الحال امر يجب أن يتم أيضًا كما يجب رفع الحظر.

وقال إن رفع الحظر والنجاح في المفاوضات يتطلب منا أن نكون في موقع اقتدار ، مضيفا: "على الاعداء أن يرضخوا لهذا الامر وهو انهم عاجزون عن الانتصار علينا ، وان ما يحقق أهدافنا هو دعم الشعب والمعنويات الرفيعة التي تكفل تحقيق الانتصار.

واكد النائب الأول للرئيس الايراني على أنه لولا روح المقاومة ما كان ليتحقق النجاح ، واضاف "بهذه الروح نستطيع الانتصار والقضاء على الاعداء".

انتهى ** 2342